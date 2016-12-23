​Первое бизнес-окно заработало в МФЦ Сургутского района

В Многофункциональном центре Сургутского района заработало единое окно для предпринимателей, о чем сообщает пресс-служба администрации района.

Первое бизнес-окно для предпринимателей района теперь работает в центральном офисе учреждения в ТРК «Сургут Сити Молл».

«Сургутский район стал одним из первых в Югре, кто открыл подобное направление в работе МФЦ, — отметили в пресс-службе администрации. — По оценкам окружных экспертов, муниципалитет показал самую высокую готовность к реализации проекта «МФЦ — для бизнеса» среди других территорий ХМАО».

Местные предприниматели теперь могут получать услуги по 24 бизнес-ситуациям, в том числе таким, как создание (развитие) бизнеса, получение разрешительной документации, выход на внешние рынки, и т.д. Все услуги возможно получить у одного специалиста МФЦ при обращении на прием в отдельно окно приема.

«Развитие нового проекта направлено прежде всего на привлечение инвесторов в Сургутский район, формирование положительного имиджа и повышение инвестиционной привлекательности муниципалитета», — говорят представители администрации, отметив, что по уровню развития проекта «МФЦ — для бизнеса» район входит в число лидеров по Югре: такова оценка окружного департамента экономического развития.