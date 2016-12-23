​Поезд в Сургуте раздавил безбилетника

Сегодняшней ночью на сургутском жд-вокзале произошла трагедия: вахтовик сорвался под поезд, сообщает «К-Информ».

Оказалось, что мужчину, у которого не было билета, не пустили в вагон поезда «Новый Уренгой — Казань». После того, как было объявлено об отправлении состава, он попытался зацепиться за поручень и сорвался прямо под колеса. В результате мужчина лишился конечностей, его госпитализировали, однако спасти жизнь врачам не удалось.