​Сургутянка Нина Севрюгина получила медаль «За содействие донорскому движению»

Медаль Федерального медико-биологического агентства «За содействие донорскому движению» впервые получила сургутянка: старший специалист по работе с молодежью муниципального бюджетного учреждения по работе с подростками и молодежью по месту жительства «Вариант» Нина Севрюгина получила награду накануне, о чем сообщает пресс-служба окружного департамента здравоохранения.

«Ведомственный знак Федерального медико-биологического агентства вручается за большой личный вклад в развитие донорского движения и развитие службы крови», — отмечает пресс-служба департамента. Нина Севрюгина удостоена нашрады за организацию и проведение совместно с благотворительным фондом помощи тяжело больным детям, сиротам и инвалидам «Русфонд» акции по отбору доноров для Национального регистра доноров костного мозга в Сургуте. К этой работе она привлекла также волонтеров — студентов Сургутского медицинского колледжа.

Кроме того, Нина Севрюгина разработала и внедрила ежегодный социальный проект «Посвящение в добровольцы» с включением в него станции «Молодежное донорство», а также проводит активную работу с волонтерами Сургута и привлекает их для участия в проведении федеральных акций по пропаганде донорства на базе КУ «Станция переливания крови».