В сургутском здании Госавтоинспекции открылось дополнительное окно по оказанию госуслуг

Многие жители Сургута уже успели ощутить на себе удобство обращения в РЭО ГИБДД, воспользовавшись электронной записью через Единый портал государственных услуг. С помощью портала госуслуг участники дорожного движения могут обратиться в Госавтоинспекцию по сдаче/пересдаче экзаменов по ПДД, замене водительского удостоверения, постановки/снятия на регистрационный учет транспортного средства и других процедур, осуществляемых РЭО ГИБДД.

Стоит отметить, что преимуществом использования электронной записью через портал Госуслуг является то, что заранее ознакомившись с последовательным алгоритмом действий, при неоднократном обращении в ГИБДД граждане выбирают удобные для них дату и время и прибывают на приём в РЭО беспрепятственно без очереди и повторного обращения. А для тех граждан, которые, зарегистрировавшись на сайте Госуслуг, не прошли процедуру подтверждения учетной записи в МФЦ, или самостоятельно не имеют возможности зарегистрироваться на Госуслугах, на втором этаже в здании Госавтоинспекции Сургута открылось дополнительное окно № 29 по регистрации и подтверждению учетной записи на Едином портале государственных услуг. В данном окне установлен электронный компьютерный терминал, с помощью которого граждане могут решить все вопросы по регистрации/подтверждению учетной записи на портале Госуслуг. Кроме того, граждане, обратившиеся в данное окно впервые, могут получить профессиональную консультацию от сотрудника РЭО ГИБДД Сургута.