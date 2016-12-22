Католическая Церковь приглашает сургутян отметить Рождество 25 декабря

Католическая Церковь 25 декабря отмечает Рождество Христово – один из главных христианских праздников (второй по значимости после Пасхи).

Накануне вечером католики собираются в своих семьях на торжественный ужин, сочельник. Глава семейства - отец, начинает ужин молитвой и чтением отрывка Евангелия от Луки, описания Рождества Христова (Лк, 2:1-14). Потом все делятся Рождественским хлебом – облаткой.

После ужина – сочельника все собираются на ночную службу, называемую Мессой Пастырей – как некогда пастухи бежали ночью поклониться Младенцу Иисусу, так и мы идем ночью на торжественную Мессу.

Также и у нас в Сургуте все католики и все, кому интересно пережить вместе с католиками Рождество Христово (приглашаем всех), собираются в нашем храме по адресу: Римско-католический приход Святого Иосифа Труженика, Проспект Набережный, 19/1

24.12.2016 в 23.00 в храме начинается рождественский спектакль. После спектакля в полночь начинается торжественная Святая Месса.

Всех желающих приглашаем вместе с нами разделить радость Рождения Младенца Иисуса.

Всех поздравляем с Рождеством Христовым и наступающим Новым Годом!