Католическая Церковь приглашает сургутян отметить Рождество 25 декабря

Католическая Церковь 25 декабря отмечает Рождество Христово – один из главных христианских праздников (второй по значимости после Пасхи).
Накануне вечером католики собираются в своих семьях на торжественный ужин, сочельник. Глава семейства - отец, начинает ужин молитвой и чтением отрывка Евангелия от Луки, описания Рождества Христова (Лк, 2:1-14). Потом все делятся Рождественским хлебом – облаткой.
После ужина – сочельника все собираются на ночную службу, называемую Мессой Пастырей – как некогда пастухи бежали ночью поклониться Младенцу Иисусу, так и мы идем ночью на торжественную Мессу.
Также и у нас в Сургуте все католики и все, кому интересно пережить вместе с католиками Рождество Христово (приглашаем всех), собираются в нашем храме по адресу: Римско-католический приход Святого Иосифа Труженика, Проспект Набережный, 19/1
24.12.2016 в 23.00 в храме начинается рождественский спектакль. После спектакля в полночь начинается торжественная Святая Месса.
Всех желающих приглашаем вместе с нами разделить радость Рождения Младенца Иисуса.
Всех поздравляем с Рождеством Христовым и наступающим Новым Годом!
Итоги года. Сургут с точки зрения демографии. Лариса Белоцерковцева, главврач перинатального центра // ONLINE 27 декабря в 17:30