​Сургутские инспекторы ДПС оказывают помощь участникам дорожного движения

22 декабря 2016 года в 00 часов 20 минут, находясь на маршруте патрулирования, сотрудники ДПС ГИБДД Сургута по ул. Югорский тракт 38, заметили автомобиль «Мерседес», стоящий неподалеку от ТРЦ «Сити мол». Водитель которого пояснил, что автомобиль не заводится, а сам мужчина 1979 года рождения замерзает. Инспекторы ДПС Владислав Корытный и Анатолий Сельсков пригласили водителя в патрульный автомобиль, чтобы согреться, а также оказали помощь в буксировке транспортного средства до теплого бокса.

Всего за ночь с 19.00 часов 21.12.2016 до 07.00 часов 22.12.2016 сотрудниками ДПС была оказана помощь 22 участникам дорожного движения.

Водители и пешеходы, попав в сложную ситуацию, могут обратиться в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 76-10-01, 76-10-02 или 102 с сотового телефона. Сотрудники ГИБДД незамедлительно направят экипаж и примут все необходимые меры для помощи участникам дорожного движения.