​Энергетики обнадеживают: ГРЭС работает в штатном режиме

Аномальные холода не стали для сургутских электростанций препятствием в работе. Как сообщает пресс-служба ГРЭС-1, станция «обеспечивает надежное теплоснабжение потребителей города Сургута в соответствии с температурным графиком, несмотря на установившуюся экстремально низкую температуру наружного воздуха».

Тем не менее, на станции действует особый режим работы — «установлен усиленный контроль за работой основного оборудования и вспомогательных систем, усилены инженерно-технические средства, организованы дополнительные обходы и осмотры». Работают 14 энергоблоков из 16-ти, говорят представители станции: два оставшихся сейчас на плановом ремонте.

Напомним, что аномальные холода продлятся до сегодняшнего дня: завтра синоптиуи обещают в Сургуте потепление до 30 градусов мороза.