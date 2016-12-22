​Оперативники Сургута прикрыли канал поставки в Югре наркотиков

В Сургуте на днях задержаны участники преступной группы, занимающейся незаконным ввозом и сбытом наркотических средств на территории Югры. Спецоперацию провели сотрудники Ханты-Мансийской таможни совместно с представителями городского УМВД России.

Выслеживать банду наркоторговцев начали еще в августе, когда оперативники задержали гражданин Республики Казахстан. Он являлся наркокурьером и привез в округ более одного килограмма одурманивающего вещества. Впоследствии в лаборатории подтвердили, что у иностранца был изъят гашиш.

«В дальнейшем слаженная работа оперативных сотрудников Ханты-Мансийской таможни и отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Сургуту способствовала выявлению пособника и организатора контрабандного канала по ввозу наркотических средств на территорию ХМАО-Югры. В результате проведённого комплекса оперативно-розыскных мероприятий на территории города Сургута 18 и 19 декабря 2016 г. задержаны все участники преступной группы, занимающейся незаконным ввозом и сбытом наркотических средств», - сообщили в пресс-группе Ханты-Мансийской таможни.

В отношении задержанных граждан возбуждены уголовные дела и сейчас ведется расследование.