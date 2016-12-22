​Сургутский художник Надя Макаренко покажет сургутянам их самих

Сургутский культурный центр «Порт» вместе с художницей Надей Макаренко покажет горожанам… их самих: 8 января в шесть вечера на Майской, 10, стартует выставка «Мы», рассказывающая о маленьком человеке в большом мире.

Это уже второй выставочный проект Нади Макаренко: первый также был презентован в «Порту» на январских каникулах, только в этом году — он именовался «Загадочная зверонхолия» и, как следует из названия, был посвящен животным. «На этот раз в центре внимания автора оказались обычные люди, — говорят представители «Порта». — В экспозицию вошли картины, изображающие человека во всех его проявлениях — одинокого и влюблённого, грустного и смешного, нелепого и смелого, страшного и милого, глупого и задумчивого, уродливого и невероятно красивого. Условно выставку можно поделить на две части: одна о «внутреннем космосе», сумасшествии, сознании, психике, а вторая о взаимодействии человека с внешним миром».

Приходить на выставку (вход бесплатный) можно будет в течение всего января и до середины февраля.