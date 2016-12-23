Журналист Александр Лабыкин сегодня и завтра расскажет в «Порту» о профессии

О состоянии журналистики в Тюменской области и автономных округах сургутяне поговорят сегодня и завтра с заместителем директора филиала ВГТРК ГТРК «Регион-Тюмень», начальником службы информации ТВ и радио Александром Лабыкиным.

Так, сегодня в 19 часов он встретится с коллегами из Сургута в культурном центре «Порт», а 24 декабря опять же в 19 часов — со всеми интересующимися сургутянами. Вход, как водится, свободный.