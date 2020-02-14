​Главный следователь России Александр Бастрыкин наградил медалью школьника из Югры

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин наградил пятиклассника из Югры Владимира Холодняка медалью «Доблесть и отвага». Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Юный житель поселка Верхнеказымский Белоярского района спас своего трехлетнего брата из пожара. Это случилось две недели назад, 31 января. Оба ребенка находились у себя в квартире на втором этаже двухэтажного дома в момент, когда внизу начался пожар. Мальчики попытались выбраться, но огонь преградил им путь. Вова оперативно оценил обстановку и придумал, как спастись – он спустил через окно своего младшего брата, а потом выбрался сам.

Бастрыкин отметил, что поступок Вовы Холодняка вызвал у него искреннее уважение.

Одновременно с югорчанином глава СК РФ наградил медалью десятилетнюю Катю Немцову из Курска, но, к сожалению, посмертно. Девочка бросилась спасать свою подругу, провалившуюся под лед, но ей это не удалось, в итоге обе девочки погибли.