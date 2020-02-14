​В Югру едет полпред президента Николай Цуканов

В понедельник, 17 февраля, ожидается рабочий визит полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Николая Цуканова в Югру. Планируется, что полпред проведет совещание по вопросам реализации национальных проектов, сообщили ИА «СИА-ПРЕСС» в департаменте общественных и внешних связей округа.

«В программе визита – посещение нескольких социальных объектов в Березово, вручение юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.» ветеранам Березовского района, личные встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла. Также будет проведено совещание по вопросам реализации национальных проектов в регионе. Ключевой темой станет реализация двух национальных проектов – «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», отдельная часть рабочего совещания будет посвящена реализации национальных проектов на территории Березовского района», - уточнили в ведомстве.

Сопровождать Николая Цуканова в поездке будет губернатор Югры Наталья Комарова.

Ранее полпред оценивал ход реализации национальных проектов в округе в конце сентября 2019 года.

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