Санатории Югры вошли в топ самых дорогих по стране

Югра вошла в пятерку лидеров по стоимости путевки в лечебно-оздоровительные санатории. Об этом пишет портал внутреннего туризма ТурСтат на основе анализа цен в санатории зимой и весной.

В топ-5 по дороговизне путевки вошли республика Адыгея (3470 рублей в день), Ханты-Мансийская автономная область (3400 рублей), Якутия (3285 рублей), Астраханская область (3050 рублей) и замыкает список Чечня (3000 рублей).

А вот самые доступные цены можно найти в Курганской области (1000 рублей в день), Приморском крае (1100 рублей), Челябинской и Тамбовской областях (по 1150 рублей).

Напомним, крупнейший город Югры Сургут вошел в топ городов России, где сложнее всего перебраться из однокомнатной квартиры в двухкомнатную