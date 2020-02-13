​В Югре завершено расследование дела против мужчины, дважды совершившего убийство во время застолья

Следователи Березовского межрайонного отдела СК Югры завершили расследование уголовного дела об убийстве двух человек. Как сообщает ведомство, оба случая, попавших в дело, произошли примерно год назад. Так, 31 января 2019 года 36-летний мужчина из Вологодской области праздновал день рождения в Шурышкарском районе Ямала. Там он поссорился с собутыльником и ударил его ножом в сердце, от чего тот погиб на месте. Убийца топором разделал труп и сжег их в печи дома, где они находились.

На этом его губительные похождения не закончились. 23 февраля в селе Ванзеват поселения Полноват Белоярского района Югры он был в гостях, и там поссорился с хозяином дома. После чего взял гладкоствольное ружье и выстрелил тому в живот, а затем уничтожил его мобильный телефон.

Сейчас следователи собрали всю доказательную базу и направили ее в суд – они обвиняют мужчину по статье «убийство двух лиц» (за это предполагается срок от восьми до 20 лет или пожизненное) и «умышленное уничтожение чужого имущества».