Житель Лангепаса украл столько шоколада, что рискует попасть под уголовную статью

В Лангепасе полицейские задержали мужчину, который украл из магазина так много шоколада, то теперь рискует попасть под уголовную статью "Кража".

Как сообщает пресс-служба УМВД Югры, 48-летний злоумышленник из павильона на улице Солнечная похитил 18 коробок шоколадных конфет на сумму свыше 2500 тысяч рублей.

Сейчас проводится проверка, по окончанию которой будет принято решение о возбуждении дела. Отмечается, что подозреваемый уже был судим.

Напомним, в Сургуте задержали серийного вора алкоголя, а житель Нижневартовска может сесть в тюрьму из-за кражи шести банок кофе.