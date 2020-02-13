​Губернатор Югры Наталья Комарова пригласила министра спорта в Югру

Губернатор Югры Наталья Комарова пригласила министра спорта Российской Федерации Олега Матыцина в округ поддержать спортсменов на российских и международных соревнованиях. Об этом сообщается на личной странице главы региона в соцсети.

Встреча Комаровой и Матыцина состоялась накануне в Москве, где глава региона находится в двухдневной командировке. Они обсудили развитие югорского спорта и ход реализации окружных спортивных проектов, которые являются составляющей национального проекта «Демография».

«По итогам 2019 года 48,6 процента югорчан (760 330 человек) занимаются физкультурой на постоянной основе. По сравнению с 2018 годом этот показатель увеличился на 11,8 процента. Уровень обеспеченности спортивными сооружениями также повысился на 2,1 процента. В текущем году югорчане получат новые объекты – крытый каток в Урае, плавательный бассейн в п. Фёдоровский Сургутского района, центр единоборств в Ханты-Мансийске, зал единоборств в п. Солнечный Сургутского района, 2 универсальных спортивных комплекса в Ханты-Мансийске, 3 площадки ГТО, а также 22 комплекса для уличной гимнастики в каждом муниципалитете округа», - рассказали в окружном департаменте общественных и внешних связей.

На четверг, 13 февраля, у Натальи Комаровой также запланированы рабочие встречи.

Олег Матыцин назначен министром спорта Российской Федерации 21 января 2020 года после смены правительства страны. Экс-министр спорта Павел Колобков в последний раз был в Югре в сентябре 2019 года на Кубке мира по шахматам ФИДЕ в Ханты-Мансийске.

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