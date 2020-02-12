​Жительница Югры за неделю дважды попалась в сети мошенников и потеряла почти полмиллиона рублей

Молодая жительница Когалыма за буквально несколько дней дважды попалась на мошеннические схемы и потеряла на них крупную сумму денег. Как рассказывает окружное управление МВД, все началось со звонков по объявлению о подработке, которое она разместила в сети. Сначала ее попросили поставить скайп и пройти собеседование, а затем позвонил мужчина и рассказал о способах быстрого заработка на брокерских биржах, дал ссылку на регистрации, пройдя по которой девушка отправила кому-то 7 тысяч рублей.

То была разминка. Через день другой человек позвонил девушке и предложил развить успех на ниве инвестирования, но она попросила вернуть выданные ею ранее деньги. На то был готов ответ: чтобы вернуть 7 тысяч, нужно было перевести на карту 29 тысяч (!? – прим. ред.), а еще, как оказалось, можно рефинансировать кредиты. Дальнейшие события доподлинно неизвестны, но факт в том, что доверчивая когалымчанка перевела мошенникам довольно много денег в ожидании, что какая-то часть из них вернется.

Но и на этом несчастья не закончились. На следующий день она нашла во «ВКонтакте» объявление о записи на маникюр, и ей предложили это сделать, запросив ФИО и попросив указать код безопасности, что вскоре придет к ней на телефон. Так с девушки списали еще 14 тысяч рублей.

Итог плачевен: за несколько дней потерпевшая лишилась суммарно 460 тысяч рублей. Полиция, конечно, будет заниматься поиском злоумышленников, но параллельно просит оставшихся при своих деньгах граждан вести себя максимально разумно и не поддаваться на подобные мошеннические схемы.