​Объем кредитов жителей Югры вырос до 266 миллиардов рублей

В 2019 году жители регионов тюменской «матрешки» взяли банковских кредитов на сумму в 582 миллиардов рублей, в том числе ипотечных кредитов – 128 миллиардов. По сравнению с позапрошлым показатель вырос на 14 процентов, сообщает пресс-служба тюменского отделения Уральского ГУ Банка России.

«Основной объем кредитов – 266 миллиардов рублей (46%) получили жители Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, на заемщиков юга области и Ямала приходится по 212 и 104 млрд рублей соответственно. Совокупная задолженность населения области по всем видам кредитов увеличилась за год также на 14 процентов и превысила на 1 января 2020 года 820 млрд рублей, из них 50 процентов или 410 миллиардов рублей приходится на ипотечные жилищные кредиты», - уточнили в пресс-службе.

При этом объем просроченной задолженности по кредитам населению за этот период сократился на девять процентов, доля в общей сумме выданных кредитов снизилась до трех процентов, по ипотечным – менее одного процента.