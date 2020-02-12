​Аналитики зафиксировали рост средних зарплат в Югре на три тысячи рублей

В январе 2020 года работодатели Югры стали предлагать соискателям зарплату, в среднем, на три тысячи рублей выше, чем год назад. К таким выводам пришли эксперты HeadHunter Урал, проанализировав изменения на рынке труда округа.

«В январе 2019 года средняя предлагаемая зарплата в Югре составляла чуть больше 49 тысяч рублей, в этом году данный показатель увеличился до 52 тысяч. При этом медиана предлагаемой зарплаты составила 42 тысячи рублей», - рассказала руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Анна Осипова.

Аналитики объясняют рост зарплат конкуренцией работодателей за персонал: «Повышение зарплатного предложения – наиболее очевидный способ привлечь в компанию специалистов нужной квалификации. Однако стоит заметить, что работодатели все больше внимания уделяют и нематериальным факторам, стараются развивать свой HR-бренд и привлекать соискателей интересными условиями, расширенным соцпакетом, возможностями для профессионального развития и карьерного роста».

Также отмечается, что в начале 2020-го количество вакансий в Югре увеличилось на три процента, а количество размещенных резюме – на 20 процентов. На одно вакантное место приходится 7,1 резюме. Сложнее всего искать работу в январе было госслужащим (конкурс – 15,9 резюме на вакансию), бухгалтерам (13) и юристам (12,2).

Стоит отметить, что по данным сервиса «Работа.ру» в начале года зарплата выросла у восьми процентов россиян.