​Югорский фонд капремонта рассказал, что делать, если не приходят квитанции

Доставкой платежек за капитальный ремонт домов в большинстве муниципалитетов ХМАО будет заниматься новая компания – «Национальная почтовая служба – Югра». Об этом сообщил Фонд капремонта. И если вам вдруг не придет квитанция, то нужно обращаться к новому доставщику, для этих целей у компании есть несколько номеров. Так, для Сургута, Пыть-Яха, Мегиона, Покачей, Югорска, Лангепаса, Нефтеюганска, Когалыма, а также Ханты-Мансийского, Сургутского, Октябрьского, Нефтеюганского, Кондинского и Нижневартовского районов будет один номер +7(908)886-42-06.

Если вы живете в Нягани, Березовском или Советском районе, то ваш оператор доставки квитанций по капремонту – (неожиданно) АО «Газпром энергосбыт Тюмень», звонить туда нужно по телефонам 8(800)100-56-06 или 8(3462)77-77-77.

Для урайцев работу выполняет ТД «ПИП», с телефоном 8(3467)63-15-15. В Радужном и Нижневартовске этим ответственным делом занимается «Нижневартовский расчетно-информационный центр», который за все ответит по телефону 8(3466)61-02-05. В столице округа Ханты-Мансийске за доставку квитанций можно спрашивать с «Информационно-расчетного центра» по номеру 8(800)707-32-23. И, наконец, Белоярский район – там есть свой «Единый расчетно-информационный центр», и он доступен по телефонам 8(3467)04-12-08 и 8(3467)02-32-30.

Если же у вас не хватило сил достучаться до плохо работающих доставщиков квитанций, то надо жаловаться в Фонд капремонта: nfo@kapremontugra.ru или писать письма в офис ведомства – 628011, Ханты-Мансийск, ул. Мира, 118а. Обидчика оштрафуют.

Но при этом нужно помнить, что если квитанция за капремонт вам не пришла – то это не значит, что вам эту сумму кто-то простит. Придется платить в любом случае, поэтому фонд рекомендует вносить плату (она неизменна) без всяких перерывов.