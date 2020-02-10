​Роспотребнадзор Югры отчитался о сильном росте ОРВИ и гриппа в округе, а также о ситуации с коронавирусом

За минувшую неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ в Югре выросла на четверть. Об этом отчитался региональный Роспотребнадзор. Сейчас в округе зафиксировано почти 106 случаев заражения на 10 тысяч населения, эпидемиологические пороги превышены по всем возрастным группам, кроме детей до двух лет. По большей части (в 65 процентах случаев) югорчане болеют гриппом, остальные обошлись простым ОРВИ. Ведомство отчитывается о массовых карантинах, затронувших почти все муниципалитеты округа. В некоторых закрываются часть школ и детсадов, а где-то (например, в Сургуте и Ханты-Мансийске) внеплановые каникулы объявлены для вообще всех школьников.

Что касается злостного коронавируса, который так сильно напугал человечество, то в Югре пока нет зафиксированных случаев, но под наблюдением врачей находится 31 человек, которые могут быть носителями опасной заразы. Сейчас этим вирусом заражены около 40 тысяч жителей планеты, смертность составляет 2,2 процента.