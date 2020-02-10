​В Ханты-Мансийске пьяный водитель устроил погоню с тараном полицейских машин. Остановили его с помощью КАМАЗа

В Ханты-Мансийске полицейские с трудом задержали пьяного водителя, который накануне, 9 февраля, устроил голливудскую погоню на улицах Ханты-Мансийска.

По информации межмуниципального отдела МВД «Ханты-Мансийский» в полицию поступила жалоба от жителей Южного микрорайона на пьяного водителя за рулем «ВАЗ-2110». На место выехали правоохранители. На требования сотрудников полиции остановиться водитель не реагировал, напротив – прибавил скорости в попытке скрыться и выехал на трассу «Югра» по направлению к Нягани.

Мужчина разогнался до предельной скорости для своей машины (около 180 км/ч), выскакивал на встречную полосу, и в один момент он не справился с управлением, развернулся и рванул обратно в город. Полицейские попытались остановить лихача, заградив ему путь машиной ДПС, но тот протаранил экипаж и продолжил свое движение. Остановить этого гонщика получилось только блоком из четырех машин ДПС и КАМАЗом. Увидев такое мощное препятствие, водитель осознал свой проигрыш и остановил машину. Как выяснилось, это был 27-летний безработный, его арестовали, а автомобиль отправили на штрафстоянку.