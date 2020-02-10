​Югра вошла в топ-10 регионов страны с самым доступным бензином

Жители Югры могут купить на месячную зарплату 1 480 литров бензина. К таким выводам пришли аналитики РИА «Рейтинг», составляя список регионов страны по доступности автомобильного топлива в начале 2020 года.

С такими показателями Югра расположилась на седьмом месте рейтинга. Эксперты исходили из того, что литр АИ-92 в округе подешевел за год на 1,3 процента и сейчас стоит 43,47 рубля. На первом месте списка – Ямал. У соседей на среднюю зарплату можно купить 2091 литр 92-го по средней цене в 41,65 рубля. Также в тройке Москва (1886 л.) и Ненецкий автономный округ (1640 л.).

Всего в 14 регионах на среднюю заработную плату водители могут приобрести более тысячи литров бензина АИ-92. В среднем по России значение доступности самого ходового бензина составляет 963 литров на одну зарплату, при этом в 68 регионах показатели ниже, сообщает РИА «Новости». Цены на топливо в стране сильно разняться — от 39,97 рубля за литр в Челябинской области до 56 за литр на Чукотке.

При составлении рейтинга объем бензина, доступный на заработную плату, определялся путем деления среднемесячной зарплаты в регионе за вычетом НДФЛ за период с декабря 2018 года по ноябрь 2019 года на региональную цену бензина по состоянию на середину января 2020 года.