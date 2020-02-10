Губернатор Югры сообщила, что цены на медицинские маски в аптеках находятся под контролем

Губернатор Югры обратилась к жителям округа с речью об эпидемии ОРВИ и гриппом в регионе. Наталья Комарова сообщила, что сезонная заболеваемость незначительно превышает норму, а также заверила: цены на медицинские маски в аптеках находятся под контролем.

«В медицинских организациях сформирован запас масок – более четырех миллионов единиц. Росздравнадзор, общественники ежедневно наблюдают за обеспечением наличия масок в аптечных организациях. В аптеках сформирован трехмесячный запас масок. Под особым контролем цены на них», - рассказала губернатор.

Напомним, в городах Югры жители жалуются на повышение цен на медицинские маски из-за высокого спроса, а в Сургуте зафиксирован многократный рост цен на медицинские маски. Также китайцы закупают маски в России, чтобы спасти родных от коронавируса.