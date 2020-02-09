Губернатор Югры отчиталась о ситуации с коронавирусом в округе

Губернатор Югры Наталья Комарова на своей странице в «Инстаграм» отчиталась перед жителями округа о ситуации вокруг коронавируса в ХМАО.

По словам губернатора, в ХМАО не зафиксированы пациенты с коронавирусом. Все граждане, возвращающиеся из Китая, направляются под медицинское наблюдение. Сейчас медики следят за состоянием 41 человека, у которых может проявится это опасное китайское заболевание.

Наталья Комарова предостерегла людей от веры в опасные слухи и попросила следить за информацией из официальных источников.

Напомним, пассажиров рейса «Дубай – Сургут» больше часа продержали взаперти из-за заболевшего ребенка, который мог быть инфицирован коронавирусом.

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