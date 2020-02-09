В МЧС Югры новый начальник, им стал пожарный с 30-летним опытом

В МЧС Югры кадровые перестановки - в министерстве назначен новый глава. Им стал Сергей Антонов, предыдущий замначальника главного государственного управления по противопожарной службе. Новый начальник окружного МЧС назначен 3 февраля, но пресс-служба министерства сообщила об этом лишь к концу недели.

Сергей Антонов работает в противопожарной службе с 1990 года. Свой профессиональный путь он начал с рядового пожарного.

Затем будущий главва окружного МЧС закончил Санкт-Петербургскую высшую пожарно-техническую школу МВД России и пошел на повышения.

Обладатель множества ведомственных наград, в том числе «За отвагу на пожаре».