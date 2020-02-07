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​В Югре закрывается регистрация на форум, который соберёт всех нефтяников

Фото vk.com/oilcapital_yugra
Фото vk.com/oilcapital_yugra

18-19 февраля в Нижневартовске пройдет третий по счету форум «Нефтяная столица». Регистрация на него закончится в понедельник, 10 февраля.

Что такое «Нефтяная столица»?

Молодежный научно-практический форум «Нефтяная столица» – проект, разработанный «Интеллектуальным клубом», поддержанный губернатором Югры и Российской Академией Наук, проводящийся в Югре с 2018 года. Форум – это крупное ежегодное событие, собирающее в городах Югры талантливую молодежь, ведущих отраслевых экспертов, топ-менеджеров крупнейших нефтегазовых компаний, чиновников регионального и федерального уровня. Именно здесь, а не в Москве или Сочи, обсуждаются важнейшие для нефтегазовой отрасли тренды и открытия, презентуются инновационные проекты и разработки, молодые ученые делятся своими смелыми идеями в области ТЭК. В этом году форум пройдет в Нижневартовске 18-19 февраля.

Кто участвует в «Нефтяной столице»?

В основном это молодежь, увлеченная наукой и инновациями. Студенты, аспиранты, кандидаты наук и молодые специалисты. Но есть и деловая линия форума – на нее для обсуждения волнующих отрасль тем приезжают топ-менеджеры нефтегазовых компаний, руководители отраслевых институтов, чиновники, академики и профессора. Но даже если вы не относитесь ни к одной из этих категорий, вы все равно можете посетить «Нефтяную столицу», почти все мероприятия форума имеют открытый статус.

Чем можно заняться на «Нефтяной столице»?

– Если вы занимаетесь наукой – можно выступить на одной из трех секций международной конференции «Технологии будущего нефтегазодобывающих регионов». Ваш доклад будут опубликован в сборнике научных статей в журнале с базой цитирования Scopus в престижном издательстве CRC Press (Великобритания).

– Если вы занимаетесь разработкой инноваций – для вас есть конкурс инновационных проектов. Здесь вы не только сможете представить свой проект потенциальным инвесторам, но и получить грант на его реализацию!

– Если вас интересуют новинки в нефтегазовой отрасли – можно посетить выставку «Инновации. Развитие – 2020». Здесь 15 компаний представят свои разработки для использования на предприятиях ТЭК.

– Если вам важно быть в курсе последних трендов отрасли – для вас будут работать круглые столы и панельные дискуссии с экспертами международного класса и лицами определяющими будущее ТЭК России.

– Если вам интересна научно-технологическая деятельности – добро пожаловать на практическую площадку «Научно-технологическое развитие в ТЭК». В рамках ее пройдут презентации проектов, направленных на вовлечение в науку и инновации: «Югорская научно технологическая инициатива», «Научно-технологический Центр», «Предпринимательский университет», «Фестиваль Стартапов», а также круглые столы и научно-популярная лекция о роли пластика в мире.

А еще вас будет ждать насыщенная культурная программа, тренинги, лекции, квиз, фотозоны, олени, местные деликатесы, экскурсии и много-много всего еще интересного.

Где можно узнать полную программу «Нефтяной столицы»?

Полную программу можно найти на официальном сайте форума.

Как я могу попасть на «Нефтяную столицу»?

1.Подать заявку до 10 февраля через сайт форума.

2. 18 февраля в 9:00 оказаться «Дворце искусств» в Нижневартовске.


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Сегодня в 22:11, просмотров: 150, комментариев: 0


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