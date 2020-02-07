​В Сургуте закрывают представительство крупной энергокомпании. Сотрудники уже получили уведомления о сокращении

ПАО «Федеральная сетевая компания – российская энергетическая компания», более известная как «ФСК ЕЭС», закрывает свой базирующийся в Югре филиал – «МЭС Западной Сибири». Это решение опубликовано на сайте компании.

Решение было принято советом директоров ПАО «ФСК ЕЭС» еще в декабре 2019 года. Кампания по ликвидации филиала займет полгода и завершится не позднее 12 июня 2020 года.

В пресс-службе МЭС Западной Сибири такое решение объясняют необходимостью повысить эффективность системы управления филиалами «ФСК ЕЭС». Четыре предприятия, которые находились в оперативном управлении «МЭС Западной Сибири», перейдут в «МЭС Урала» в Екатеринбурге. В свою очередь, в структуре «МЭС Урала» создадут дирекцию Западной Сибири с центром расположения в Сургуте.

Как утверждают в пресс-службе сургутского филиала, сотрудникам исполнительного аппарата «МЭС Западной Сибири» будет предложена работа в новой дирекции, на предприятиях компании в Сургуте, в аппарате «МЭС Урала» и других регионах присутствия компании. Производственный персонал, обслуживающий электросетевые объекты во всех трех субъектах тюменской «матрешки», сохранят свои места. Всего в ликвидируемом филиале работает около двух тысяч человек.

Для Сургута это уже второй случай, когда крупная компания уводит свой филиал из города. Ранее «Газпром переработка», сургутская «дочка» Газпрома, переехала в Санкт-Петербург. Такие решения напрямую влияют на городской бюджет, который лишается значительных налоговых доходов, а также на имидж города и региона.