В Пыть-Яхе продавщица закусочной одолела грабителя с пистолетом

В Пыть-Яхе произошла попытка ограбления закусочной на железнодорожном вокзале, однако продавщица павильона одолела злоумышленника, облив его горячим кофе.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Югре, неудавшийся грабитель зашел в закусочную и попросил чашечку кофе. Пока продавщица наливала напиток, мужчина достал пистолет и потребовал у нее деньги из кассы. В ответ женщина вылила раскаленное кофе на руки злоумышленника, и он убежал.

Вскоре мужчину задержала полиция, им оказался местный житель, ранее судимый за похожее преступление. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее в Пыть-Яхе девушка с ножами накинулась на полицейских