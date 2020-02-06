​Антимонопольщики нашли в Югре аптеку, завысившую цены на медицинские маски, и теперь разбираются с ней

Управление Федеральной антимонопольной службы Югры разбираются с аптекой «Фармакопейка» в Ханты-Мансийске – причиной стала жалоба на то, что в этом заведении резко выросли цены на медицинские маски. Как сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на ведомство, стоимость товара за буквально один день с 1 на 2 февраля выросла со 149 до 300 рублей (за упаковку в 50 масок). Замруководителя регионального управления ФАС Василий Иванов сообщил, что в аптеку направлен запрос и ведется разбирательство, руководству предприятия грозит административная ответственность, если факт завышения цен подтвердится. Иных официальных жалоб на злоупотребления ценами на медицинские массы в ФАС пока не поступало.

В то же время жители разных городов Югры жаловались в соцсетях на то, что стоимость защитных масок резко возросла из-за угрозы страшного коронавируса. Однако власти утверждают, что держат ситуацию под контролем, и отчитываются о постоянном мониторинге аптечных пунктов.