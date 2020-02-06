Медики Югры наблюдают за 41 человеком – у них может проявиться коронавирус

Сегодня, 6 февраля, в Югре 41 человек находится под медицинским наблюдением – недавно они вернулись из Китая, где сейчас буйствует коронавирусная инфекция. Об этом сообщает пресс-служба окружного Роспотребнадзора:

«Все граждане с симптомами острых респираторных инфекций, прибывшие из КНР, в обязательном порядке изолируются, госпитализируются и обследуются лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию».

Как уточнили СИА-ПРЕСС в надзорной службе, медицинское наблюдение не означает, что человек инфицирован коронавирусом – это лишь профилактика, чтобы вовремя обнаружить болезнь.

Сейчас в мире 24363 случая заболевания коронавирусом. Летальность составляет два процента.

Напомним, в Лангепасе у мужчины, прилетевшего из Вьетнама, подозревают коронавирус. Почти 150 россиян, эвакуированных из Китая на фоне эпидемии коронавируса, проведут карантин в Тюмени.