Медики Югры наблюдают за 41 человеком – у них может проявиться коронавирус

Сегодня, 6 февраля, в Югре 41 человек находится под медицинским наблюдением – недавно они вернулись из Китая, где сейчас буйствует коронавирусная инфекция. Об этом сообщает пресс-служба окружного Роспотребнадзора:
«Все граждане с симптомами острых респираторных инфекций, прибывшие из КНР, в обязательном порядке изолируются, госпитализируются и обследуются лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию».
Как уточнили СИА-ПРЕСС в надзорной службе, медицинское наблюдение не означает, что человек инфицирован коронавирусом – это лишь профилактика, чтобы вовремя обнаружить болезнь.
Сейчас в мире 24363 случая заболевания коронавирусом. Летальность составляет два процента.
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