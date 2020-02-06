​Губернатор Югры Наталья Комарова и председатели муниципальных дум в прямом эфире обсудят итоги 2019 года

6 февраля в 16:00 губернатор Югры Наталья Комарова в прямом эфире встретится с председателями муниципальных дум, чтобы обсудить итоги прошедшего года и перспективы дальнейшего развития. Трансляция будет проходить в официальной группе региона «ВКонтакте» и аккаунте губернатора в сети «Инстаграм».

На заседании рассмотрят доклады о реализации национальных проектов и социально-значимых программ, которые помогут повысить качество жизни югорчан. Жилищные вопросы и социальная поддержка, эффективность обратной связи также вошли в ряд тем, которые обсудят на встрече.