В Югре сотрудники Росгвардии спасли от смерти на морозе мужчину, потерявшегося у реки

Накануне, 5 февраля, бойцы национальной гвардии спасли от смерти на морозе человека, заблудившегося на побережье реки Колосье неподалеку от Урая.

Как сообщают пресс-службы Росгвардии и Центроспаса, на место поисков по сообщению о криках помощи приехали одновременно сотрудники МЧС и вневедомственной охраны. Прибыв к пирсу реки, они наткнулись на мужчину. Он попросил найти его друга, который ушел в сторону реки и не вернулся.

Разделившись, спасатели и росгвардейцы отправились на поиски пропавшего. Его нашли бойцы национальной гвардии. Мужчина в промокшей одежде лежал в сугробе. Он не мог ни говорить, ни ходить из-за обморожения лица и конечностей. Вместе со спасателями 30-летнего потерпевшего унесли к дороге, а там передали сотрудникам скорой помощи.

Напомним, ранее сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который ранил ножом собственную мать.