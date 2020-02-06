​Главы городов Югры получили предостережение от заместителя Генпрокурора из-за балков

Заместитель Генпрокурора РФ Юрий Гулягин объявил предостережения о недопустимости нарушений закона при расселении граждан из аварийных домов и ликвидации непригодных для проживания временных строений главам крупных муниципальных образований Югры и ряду ответственных чиновников.

Межведомственное совещание, темой которого стала расселение балков, состоялось в Ханты-Мансийске накануне. На мероприятие было отмечено, что итоги проведенных проверок свидетельствуют, что в работе по расселению граждан из аварийных домов и балков имеется ряд проблем.

«Допускаются факты длительного неисполнения судебных решений о предоставлении гражданам благоустроенного жилья, не всегда своевременно производится ликвидация расселенных помещений», - рассказали в пресс-службе управления Генпрокуратуры РФ в Уральском федеральном округе (УрФО).

Ранее процесс расселения балочного жилья в Югре взят на контроль полномочного представителя президента России по Уральскому Федеральному округу Николая Цуканова. Расселить последний балок планируется до 1 января 2021 года.

По данным окружного департаменте общественных и внешних связей, в Югре сейчас 1487 балков. Не избавились от них Сургут, Нижневартовск, Мегион, Нягань, Пыть-Ях, а также Нефтеюганск и район. Завершить программу расселения граждан из аварийных домов планировали в конце 2019 года, на нее было выделено 14 миллиардов рублей.