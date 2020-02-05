В Югре мужчина сломал шею 80-летней старушке, отказавшейся от ужина

В Кондинском районе Югры задержан мужчина, задушивший до смерти 80-летнюю мать своей сожительницы, потому что она отказалась принимать пищу во время ужина. Известно, что погибшая была инвалидом и не могла оказать ему никакого сопротивления.

Как сообщает окружное следственное управление, происшествие случилось в поселке Мортка в минувшие выходные. Следователи выяснили, что подозреваемый сдавил шею пенсионерке, отчего у нее повредились хрящи гортани. Пожилая женщина потеряла возможность дышать и вскоре умерла от нехватки воздуха.

Против 44-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело - причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности. Расследование продолжается.

Напомним, в Нефтеюганске мужчина ударил ножом собственную мать.