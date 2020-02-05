​Жителям Югры предлагают протий бесплатные процедуры по профилактике онкологических заболеваний

В Югре проходит месячник профилактики онкологических заболеваний. Жителям округа предлагают в феврале пройти скрининговые программы, которые помогут выявить ранние формы рака:
- Скрининг рака молочной железы
Рекомендован женщинам 20-40 лет, которые должны раз в год проходить УЗИ молочных желез. После 40 лет — маммографию.
- Скрининг рака шейки матки
Его необходимо проходить всем женщинам старше 21 года.
- Скрининг рака предстательной железы у мужчин
Раз в год мужчинам старше 40 лет советуют сдавать анализ на простат-специфический антиген.
- Скрининг рака толстой кишки
Рекомендован мужчинам от 47 лет.
Чтобы пройти процедуру, достаточно обратиться в поликлинику по месту жительства в отделение либо кабинет профилактики. Сделать это можно полностью бесплатно по полису ОМС.