​Жителям Югры предлагают протий бесплатные процедуры по профилактике онкологических заболеваний

В Югре проходит месячник профилактики онкологических заболеваний. Жителям округа предлагают в феврале пройти скрининговые программы, которые помогут выявить ранние формы рака:

Скрининг рака молочной железы

Рекомендован женщинам 20-40 лет, которые должны раз в год проходить УЗИ молочных желез. После 40 лет — маммографию.

Скрининг рака шейки матки

Его необходимо проходить всем женщинам старше 21 года.

Скрининг рака предстательной железы у мужчин

Раз в год мужчинам старше 40 лет советуют сдавать анализ на простат-специфический антиген.

Скрининг рака толстой кишки

Рекомендован мужчинам от 47 лет.

Чтобы пройти процедуру, достаточно обратиться в поликлинику по месту жительства в отделение либо кабинет профилактики. Сделать это можно полностью бесплатно по полису ОМС.