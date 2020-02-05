​В Югре для глав городов подготовят антитеррористическую методичку для работы с подростками

К концу февраля главы муниципалитетов Югры получат методические рекомендации по работе с подростками, чтобы не допускать вовлечения несовершеннолетних в деструктивные группы, в том числе, террористической и экстремистской направленности.

Соответствующее поручение дала губернатор округа Наталья Комарова региональному департаменту образования и молодежной политики по итогам совместного заседания антитеррористической комиссии Югры и оперативного штаба в Ханты-Мансийском автономном округе.

Кроме того, руководителям общеобразовательных организаций поручили организовать встречи с родителями, школьниками на тему ответственности за правонарушения террористического, экстремистского характера.

«Часто деструктивные переписки молодых людей начинаются в закрытых сообществах социальных сетей. Объедение усилий педагогов, родителей, обучаемых по наблюдению за такими сообществами поможет быстрее привлечь к ответственности их создателей», - приводит слова главы региона департамент общественных и внешних связей Югры.