​Прокуратура в Югре выиграла два суда у крупнейшей «дочки» Роснефти

Нефтеюганска межрайонная прокуратура выиграла в двух судебных инстанциях у компании «РН-Юганскнефтегаз». Ведомство требовало обязать предприятие рекультивировать загрязненные ею участки лесов. В частности, как сообщает ведомство, ранее от действий нефтяников пострадали участки фонда Нефтеюганского, Лемпинского и Куть-Яхского лесничеств, но те не спешили устранять нанесенный вред, поэтому прокуроры пошли в районный суд Нефтеюганска. Там они победили, но компания обжаловала решение в Ханты-Мансийском окружном суде, который так же принял сторону прокуратуры.

«РН-Юганскнефтегаз» – дает почти треть суммарной добычи сырья у Роснефти (в 2018 году – более 70 млн тонн нефти). Всего с момента начала работы предприятие добыло более 2,3 млрд тонн «черного золота».