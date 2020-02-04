В Ханты-Мансийске пьяный мужчина убил друга серией ножевых ударов

Накануне, 3 февраля, в Ханты-Мансийске произошло убийство на улице Ягодной. Два пьяных приятеля поссорились, и один из них нанес второму несколько ударов ножом в грудь и предплечье. От ранений мужчина скончался на месте.

Как сообщает следственный межрайонный отдел Ханты-Мансийска, подозреваемого в убийстве задержали и посадили под стражу в тот же день. Им оказался мужчина 1985 года рождения. Против него возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство", санкции которой: от шести до пятнадцати лет лишения свободы.

Напомним, в Нефтеюганске мужчина ударил ножом собственную мать, а в Пыть-Яхе девушка с ножами накинулась на полицейских.