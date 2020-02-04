​В Ханты-Мансийске из-за вируса закрыли школы

В Ханты-Мансийске школьники переведены на дистанционное обучение из-за распространения заболеваемости гриппом и ОРВИ. Учебные заведения будут закрыты до 10 февраля. Соответствующее решение принято санитарно-эпидемической комиссией при администрации города, сообщает пресс-служба мэрии.

На прошлой неделе отмечен рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в Югре на 22 процента. В пресс-службе окружного управления Роспотребнадзора подчеркивали, что эпидопрог не превышен. «Заболеваемость ОРВИ обусловлена преимущественно циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии (парагрипп, аденовирус,и др.). Вирусы гриппа выявляются в единичных случаях», - добавили в ведомстве.

Выше среднеокружного показателя заболеваемость фиксировалась в Октябрьском, Сургутском, Кондинском районах, в городах Урай, Сургут, Нефтеюганск, Лангепас, Покачи, Пыть-Ях.

Что касается китайского коронавируса, в округе создан региональный оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения инфекции. В Нижневартовске для профилактики взяты под медицинское наблюдение три гражданина Узбекистана, которые летели в одном самолете с зараженной студенткой ТИУ. Туристов, возвращающихся в города Югры с азиатских курортов, проверяют на наличие симптомов инфекции прям в самолетах.