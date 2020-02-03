​Уральские дорожники готовятся спасать замерзающих водителей на междугородних трассах Югры

«Уралуправтодор» готовится к усиленному режиму контроля над происходящим на дорогах Югры с 4 по 6 февраля. Как сообщает ведомство, в эти дни в регионе будет очень плохая погода: сильный ветер, изморозь, мокрый снег, гололед и вообще куча разных неприятностей. Дорожники будут круглосуточно патрулировать междугородние трассы в поисках водителей, попавших в беду. Особое внимание они обещают уделить стоящим на обочине машинам – если потребуется, авто эвакуируют для приведения в порядок, а обитателей транспортного средства обогреют и доставят в безопасное место.

При этом «Уралуправтодор» просит югорчан и гостей округа воздержаться от дальних поездок в эти неблагоприятные дни. «Если поездку нельзя отменить, нужно максимально ответственно подготовиться к выезду за город – проверить исправность автомобиля, взять с собой необходимый запас топлива и средства связи», – сообщает ведомство.