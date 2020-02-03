​Трудовые инспекторы Югры призвали работодателей пожалеть сотрудников, прогулявших работу из-за коронавируса

Трудовая инспекция Югры открыла «горячую линию» и выпустила специальные рекомендации из-за бушующего в Китае и расползающегося по миру коронавируса. В частности, чиновники призвали работодателей проявить понимание и не привлекать своих сотрудников к дисциплинарной ответственности в том случае, если те куда-то потерялись, и есть точная информация о том, что за последние две недели могли быть в зоне возможного заражения. Сначала нужно выяснить обстоятельства, советует Роструд.

Кроме того, ведомство рекомендует немедленно отправлять на диспансеризацию работников, которые приехали из командировки или отпуска из потенциально опасных с точки зрения вируса мест (Китай и прилегающие регионы), а также если они контактировали с кем-то, кто мог быть заразен.

В целом югорское отделение Роструда рекомендует в любой непонятной ситуации, которая связана с коронавирусом и работой, звонить по телефону 8(3467)388-905, добавочный 102 или 111.

К счастью, пока поводов для шквала звонков на эти номера вроде как нет – подтвержденные случаи коронавируса в России локализованы в Тюменской области и Забайкалье, хотя в Югре есть небольшое беспокойство – в Нижневартовске госпитализированы три человека, которые контактировали с зараженным.