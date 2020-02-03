В Пыть-Яхе девушка с ножами накинулась на полицейских

Накануне в Пыть-Яхе девушка напала на полицейских, держа по ножу в каждой руке. Об инциденте сообщил городской портал «Пыть-Ях ОНЛАЙН»:

«В одном из многоквартирников на Советской девушка пыталась напасть на полицейских. Камеры видео наблюдения запечатлели злоумышленницу. По некоторым данным, нападавшая ранее судима и находилась в состоянии алкогольного опьянения».

В городском УВД корреспонденту СИА-ПРЕСС не смогли предоставить оперативный комментарий, но пообещали сообщить подробности позже.

Напомним, в начале августа 2019 года в Сургуте от ножевого ранения погиб полицейский Ильмир Ханов.