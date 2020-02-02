​Продуктовая сеть «Перекресток» засудила небольшой магазин из Югры за незаконное использование товарного знака

АО «Торговый дом «Перекресток», входящий в холдинг X5 RetailGroup, выиграл суд у компании «Ритейл» из Югорска. Разбирательство велось из-за названия и оформления магазина, расположенного в поселке Светлый Березовского района – его владельцы скопировали название и фирменный стиль известной сети, пишет «КоммерсантЪ». Дело началось в 2018 году, когда представитель X5 RetailGroup каким-то образом оказался в Светлом (там живет 1600 человек, и оригинальных «Перекрестков» там нет) и обнаружил знакомо оформленный продуктовый магазин.

Компания отправилась в суд и потребовала взыскать с «Ритейла» 3 млн рублей. Дело было выиграно в двух инстанциях (в Югре и в Восьмом арбитражном суде в Омске), но ритейлер получил не 3 млн, а 61 тысячу рублей – из-за того, что ненастоящий «Перекресток» успел проработать под нарушающей закон вывеской всего 52 дня.