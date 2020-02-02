​В Югре пройдет масштабный лыжный марафон. Можно показать свои силы на трассе в 50 километров

В Югре стартовала регистрация на восьмой международный Югорский лыжный марафон. Он пройдет 11 апреля в столице округа. Те, кто проявит смелость заявиться на это соревнование, должен будет выбрать дистанцию: 5 км для старта, 25 км для более подготовленных спортсменов, и 50 км для самых серьезных бегунов.

Стоить участие будет соразмерно выбранной трассе: за 5 км нужно будет заплатить 500 рублей, за 25 км – 900 рублей, и за самую мощную трассу в 50 км – 1600 рублей. Это если платить прямо сейчас, с 20 марта цены повысятся. От уплаты взноса освобождаются дети до1 2 лет, а также инвалиды, ветераны разных войн и боевых действий, а также ветераны труда. Оплатить взнос можно по этой ссылке.

Пройти регистрацию на Югорский лыжный марафон можно на официальном сайте. К слову, в 2019 году в этом событии приняли участие более 2,5 тысяч человек.