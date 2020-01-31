В Югре будет создан штаб для контроля за распространением коронавируса

В Ханты-Мансийском округе планируют создать штаб для контроля за распространением коронавируса. Его руководителем назначили заместителя губернатора Югры Всеволода Кольцова.
Штаб будет создан по аналогии с федеральным. Главная задача структуры - организация всех необходимых работ и назначение противоэпидемических комиссий.
«На данный момент система здравоохранения округа обеспечена как сотрудниками, так и препаратами для лечения. Для пациентов, которые обратились с признаками острой вирусной инфекции и недавно вернулись из КНР, есть все необходимое, чтобы выявить у них коронавирус», – поделился директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.
Также в округе планируется привлекать киберволонтеров, которые будут противостоять распространению ложной информации о заболевании:
«Очень важно сегодня иметь одинаковый, объективный источник информации. Разные СМИ, ведомства, которые имеют свои площадки, говорят о цифрах, поэтому очень важно, чтобы цифры были правильными. Нельзя позволять людям паниковать из-за рассылки заведомо неверной информации», – сообщил заместитель губернатора Югры Всеволод Кольцов.
На данный момент вирус обнаружен в 15 стран мира. В России о заболевших коронавирусом официально не сообщалось.
На самом деле, главное что врачи работали. И по возможности получали достойно за свою работу. Конечно, состояние о медицины местной, отреформированной до изумления, доведенной до такой степени оптимизации, что только на бумаге все хорошо и красиво.. А как на самом деле...уууу.. Это знают те, кто сталкивается с ней.
У медицины два метода: могут лечить, а могут и не лечить.. Другие методы тоже есть, многие об этом знают. Ровно как и диспансеризация поголовная. Вроде "голов" много, но проходят ее мало...Избранные не понятным мне способом. Лотерея... Я как всегда в пролете..