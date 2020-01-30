Директор Депздрава Югры просит пациентов рассказать, почему они недовольны врачами

Директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский попросил пациентов рассказать ему, почему они недовольны врачами. Свое мнение можно оставить под записью начальника депздрава в «Инстаграме».

«Почему оценка врачей пациентами оказалась на таком низком уровне? Хочу услышать Ваше мнение про ожидания пациентов. Что мы, врачи и руководители отрасли, должны делать в регионе иначе, чтобы восприятие нас пациентами менялось на позитивное? Прошу коллег высказаться, да и не только коллег».

Как отмечает пресс-служба депздрава, Алексей Добровольский ждет мнения и предложения до 7 февраля. После этого он соберет все интересные сообщения в один пост и разместит на своих страницах в соцсетях.

Напомним, в январе 2020 года клинический врачебно-физкультурный диспансер Сургута по распоряжению правительства Югры перестал проводить медосмотры спортсменов, что вызвало тревогу среди тренеров и привлекло внимание ОНФ. В итоге диспансер вернулся к прежнему режиму работы.