В Югре мужчина украл медный кабель, из-за чего нефтяники лишились электричества

В Радужном предстанет перед судом местный житель, который украл медный кабель с месторождения, из-за чего обесточилась скважина компании «Варьеганнефть» - это принесло убытки на почти 82 тысячи рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры округа.

По информации следователей, мужчина позвал на преступление несовершеннолетнего. Вместе они похитили медный кабель на территории Варьеганского месторождения, чтобы затем сбыть его и поделить деньги. В итоге от их действий месторождение лишилось электричества, из-за чего нефтепроводы пришли в негодность.

Более того, вскоре обвиняемый угнал «УАЗ» и ездил на нем в состоянии алкогольного опьянения.

Теперь он обвиняется аж по четырем уголовным статьям: вовлечение несовершеннолетнего в преступление, кража, повреждение нефтепроводов и угон автомобиля. Ему грозит до шести лет лишения свободы, либо исправительные работы, либо штраф.