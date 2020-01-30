Губернатор Югры пообещала снести все оставшиеся балки до конца 2020 года

Губернатор Югры Наталья Комарова пообещала снести все оставшиеся в округе балки до конца этого года. Это 1487 объектов в семи муниципалитетах: Сургут, Нижневартовск, Мегион, Нягань, Пыть-Ях, а также Нефтеюганск и его район.

«По заверению руководителей (муниципалитетов, прим. ред.), они располагают необходимыми ресурсами (включая время) для того, чтобы снести «балки» в этом году», - написала губернатор у себя в «Инстаграме».

Напомним, в 2012 году в Югре насчитали 9998 балков. Изначально власти округа обещали снести последний балок до конца 2019 года, но по неизвестной причине эта цель не была достигнута, хотя на программу чиновники выделили 14 миллиардов рублей.

Сложившейся ситуацией оказался недоволен представитель президента России по УрФО Николай Цуканов. В итоге аппарат полпредства проконтролирует, чтобы балки в Югре расселили до 2021 года. Для достижения этой цели даже планируется привлекать силовиков.