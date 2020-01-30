В Югре появилась карта всех мусорных площадок с графиком вывоза, чтобы люди не докучали диспетчерам

Региональный оператор, ответственный за весь мусор в Югре, создал карту всех контейнерных площадок в округе, на которой можно узнать график вывоза отходов.

Как отмечает «Югра-Экология», карта была создана для разгрузки диспетчеров - граждане часто обращались, чтобы узнать, когда с их двора вывезут мусор. Теперь они могут узнать эту информацию без обращения на горячую линию.

На ней отображены более 20 тысяч мусорных площадок в каждом из 22 муниципалитетов Ханты-Мансийского автономного округа. Пользователь может выбрать город и улицу, чтобы узнать точный адрес контейнеров с графиком вывоза.

Напомним, в Нефтеюганске пересмотрят цены за вывоз мусора в частном секторе, а в Сургуте тарифы за вывоз ТКО могут измениться во всем городе.